Vlak voorbeurs, weinig nieuws en cijfers, maar statistisch zitten we goed vandaag

De AEX indicatie is vlak na alweer (intradag) records hiero in Amsterdam en daaro in New York. Crypto ligt goed en China zakt, veel meer is er niet te zien en er is ook (bijna) geen richtinggevend nieuws.

Gepikt van de Amerikaanse vermogensbeheerder Eddy Elfenbein, dit zijn de dagelijkse scores van de Dow Jones anno heel lang geleden. Statistisch zitten we goed vandaag op vrijdag de dertiende. De AEX future zit nu niet ver van die +0,057% af.



De enige vandaag, ForFarmers heeft helaas geen al te beste cijfers. Op de omzet na is eigenlijk alles beduidend minder. Het bedrijf voorziet wel stabilisatie. Hier de recensie.



De opening stelt zoals zo vaak dit jaar helemaal niets voor. Er is amper beweging. Commodities lager, crypto gaat wel lekker, China ligt niet goed en Tencent doet -3,8%, Dan weet u op welk AEX-aandeel u moet letten..



De rentes dan op het meest hopeloze hoekje op de beurs, hier is ook nog niet veel te zien:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Walt Disney deed +5,2% op Q2's en Just Eat Takeaway concurrent DoorDash deed -5,2% op haar rapportage en groter verlies dan verwacht. AirBnB scoorde -4,5% op haar cijfers.

Analistenadvies:

Aegon: naar €5,40 van €5 (buy) - Berenberg

NN: naar €46 van €38,50 (hold) - Berenberg

ABN Amro: naar €11 van €10 (hold) - Deutsche Bank

ING: naar €14 van €12 (buy) - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met - en is dit nou toeval? - alleen ForFarmers dat het aan durft om vandaag met cijfers te komen:

07:00 ForFarmers - Halfjaarcijfers

06:30 Failissementen - Juli (NL)

08:45 Inflatie - Juli def. (Fra)

11:00 Handelsbalans - Juni (eur)

14:30 Importprijzen - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Augustus vlpg. (VS)

En dan nog even dit

All time high 47 dit jaar:

WATCH: The Dow and the S&P 500 closed at record highs with technology stocks driving the market higher as investors warmed to jobs data showing a steady U.S. economic recovery https://t.co/gNr2snyAYY pic.twitter.com/diuStgQExN — Reuters Business (@ReutersBiz) August 13, 2021

Wie in de VS geen auto heeft ervaart aanzienlijk minder inflatie dan wie er een kocht en veel rijdt. Kortom, kortsluiting in één sector draagt buitensporig bij.

Price increases over last yr (CPI report)...

Gasoline: +41.8%

Used Cars: +41.7%

Gas Utilities: +19%

New Cars: +6.4%

Transportation: +6.4%

Overall CPI: +5.4%

Food away from home: +4.6%

Apparel: +4.2%

Electricity: +4.0%

Shelter: +2.8%

Food at home: +2.6%

Medical care service: +0.8% — Charlie Bilello (@charliebilello) August 12, 2021

Windhandel, afhankelijk van wat bedrijven en wij niet zelf in de hand hebben. Daar hoef ik eigenlijk niet in te beleggen:

Low wind speeds hurt profits at two of Europe's major energy firms. https://t.co/QYF4fRhS3U — CNBC (@CNBC) August 12, 2021

Nog meer windhandel:

Ook de CO2-prijs volgt de kudde en stijgt mee, helemaal in lijn met de doelstellingen van alle Green Deals dezer wereld pic.twitter.com/PInBd8WVg7 — Tom Simonts (@TSimonts) August 13, 2021

Oeps:

Wow, chart! The amount of cash parked at the #Fed's reverse repo fascility just hit a new record! USD 1.087 trillion! pic.twitter.com/2sRLUX3gv4 — jeroen blokland (@jsblokland) August 12, 2021

De uitsmijter:

Veel plezier en succes vandaag.