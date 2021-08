Who's afraid of gold?

Bericht delen via:

Technisch is de goudprijs flink gedaald, maar de steun van $1.680 is niet in gevaar geweest

De goudprijs is recent flink gezakt. Pakweg twee maanden geleden noteerde het edelmetaal nog $1.915, maar afgelopen week werd een intraday low van $1.682 bereikt.



Per saldo ontwikkelt de goudprijs zich sinds eind vorig jaar echter zijwaarts tussen $1.680 en $1.915. De vlakke goudprijs geeft aan dat beleggers rekenen op een redelijke economisch groei, met beperkte inflatie.

Alleen een forse stijging van de goudprijs zou technisch betekenis hebben. Dan gaan alle seinen op rood, wellicht een voorbode voor een onverwacht hoge inflatie. De daling van de goudprijs zie ik vooralsnog als een geruststellend teken.

Goud en Amerikaanse rente

Tegelijkertijd valt op dat de Amerikaanse 30-jaars rente sinds maart is gedaald van 2,45% naar 1,99% nu. Er is traditioneel een zekere relatie tussen de rente en de goudprijs.

Ook het beleid van de Federal Reserve heeft effect op de goudprijs. Indien de geldkraan wagenwijd blijft openstaan, zullen beleggers eerder in aandelen dan in goud beleggen.

Een lang verhaal kort, de vlakke goudprijs geeft aan dat beleggers op dit moment geen structurele verandering in het monetaire beleid verwachten.

Deze keer bekijk ik de goudprijs en de Amerikaanse rente. Maar ik begin met de AEX, die op korte termijn licht overbought begint te geraken.

Nederlandse beurs raakt licht overbought

De Nederlandse beurs blijft op korte termijn binnen de opwaartse trend. Het eerst berekende koersdoel rond 800 punten nadert wel snel. Ook zien we vanuit de RSI, met een waarde boven 70, de eerste tekenen van een overbought conditie (zie uitleg RSI onderaan).

Overbought, of over-gekocht wil zeggen dat de markt in korte tijd te snel is opgelopen. Vaak loopt een overbought-conditie vooruit op een tijdelijke tussentijdse correctie.









Goud geeft forse uitslagen

Het edelmetaal goud heeft de herstelfase naar onderen gebroken, hetgeen enige verkoopdruk signaleert. De recente opleving stuit thans op de bodem van eind juni.

De steun rond $1.680 (de bodem van 8 maart) is niet in gevaar geweest. Goud laat per saldo bewegingen zien tussen deze steun en $1.915.









Technisch beeld Amerikaanse 30-jaars rente draait

De Amerikaanse 30-jaars rente lijkt technisch te draaien. De eerste hogere koersbodems op de grafiek signaleren een opwaartse draai van de Amerikaanse 30-jaars rente. Bij het verlaten van de dalende trend trad al een eerste signaal op.

De doorbraak boven de weerstand van 1,99% (gevormd op 14 juli) komt er mogelijk ruimte vrij voor een rentestijging richting 2,43% (gevormd op 15 november 2019). De Amerikaanse 30-jaars rente biedt steun rond 1,76% (de bodem van 28 januari).









Uitleg Relative Strength Index

RSI is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Let op. Hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke stijgende trend kan soms wekenlang overbought blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.