Goud en zilver in capitulatiemodus

Het alsmaar meer bijdrukken van geld is nog nooit goed afgelopen. Alsmaar meer schulden stapelen ook niet. QE en MMT zijn slechts mooie woorden voor rampzalig ouderwets inflatiebeleid. De overheid is veel te groot geworden in de Westerse wereld. Die moet terug zijn hok in. Dit zal met veel pijn en ellende gepaard gaan, want vrijwillig doet de overheid dat niet. Denk hierbij aan 1929-1945 achtige pijn met depressie en dictatuur.



Wat gaat er nu gebeuren ? Teveel schulden zorgen er normaal gesproken voor dat er op een gegeven moment rampzalige deflatie komt zoals in de jaren 30. De economie krimpt en veel bedrijven, mensen en ook banken gaan failliet. Goud beschermt in dit scenario omdat er geen tegenpartij risico is. Deze deflatie probeert men koste wat het kost te vermijden. Helaas kom je dan uiteindelijk bij hyperinflatie uit. Ook dan krimpt de economie in aantallen goederen en diensten gemeten. Ook dan raken mensen enorm veel kwijt zoals spaargeld, pensioenen en koopkracht van hun loon. Omdat er minder gekocht kan worden, is er ook veel minder werk. Of je nu een jaren 30 achtige ineenstorting krijgt of een Venzuela-Zimbabwe scenario, in allebei de gevallen moet je niet in Aandelen, vastgoed, obligaties of grondstoffen voor de economie zitten. Goud blijft als enige over omdat het geld is. Bitcoin misschien, maar omdat het programmeerbaar is en in principe helemaal doorzichtig omdat alle transacties opgeslagen zijn en omdat de overheid uiteindelijk het internet kan controleren, is Bitcoin toch nog onzeker.