IEX verhoogt advies Aegon naar Buy

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor Aegon verhoogd van Hold naar Buy. Het koersdoel is opgetrokken van €4,15 naar €4,75.



Aegon wist zelfs de meest optimistische taxatie te overtreffen, schrijft analist Niels Koerts. Hij wijst op de stijging van het operationeel resultaat met 62% in het tweede kwartaal en het feit dat de verzekeraar een verlies van €1,1 miljard wist om te buigen in een nettowinst van €849 miljoen. De aandeelhouder wordt niet vergeten, getuige de verhoging van het interimdividend met twee cent naar €0,08 per aandeel. Al met al is Aegon onder leiding van CEO Lard Friese bezig aan een sterke turnaround, concludeert Koerts. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

