De bekende nullen voor de komma voorbeurs en oh la la, sexy verzekeraars

Eindelijk zomer buiten, maar er ligt intussen eeuwige sneeuw op de AEX.

De index heeft dit jaar al +24,2% op de borden (herbelegd +25,9%), maar een keer een fatsoenlijke tik terug was er eigenlijk nog niet bij. Dit voelt heel raar en onnatuurlijk en het is daarom geen wonder dat de opgang op veel scepsis kan rekenen. Aan de andere kant is dat de hele bull market al zo.

Pluspunt is dat we aan een sterk cijferseizoen bezig zijn en ook vandaag voorbeurs is daar weer bevestiging van: Aegon en NN verrassen positief. Verder is het op dit uur weer het bekende liedje: amper beweging en uitslagen. De AEX lijkt nipt hoger te openen op 777 en er zijn geen uitschieters.

Hier de AEX met de dalinkies dit jaar. Tja, met zo'n opgang moeten we toch een keer een draai om de oren krijgen...? Vooralsnog niet dus en zo is iedere markt altijd net weer een beetje anders.



Eerst dit, nu ook op Wall Street:

*NYSE TO REQUIRE COVID VACCINES FOR ACCESS TO TRADING FLOOR:CNBC — *Walter Bloomberg (@DeItaone) August 11, 2021

Gauw door, want onze verzekeraars zijn er met cijfers. En hoe! NN heeft een uitstekende H1-rapportage - alles beter dan verwacht, wel dividend €0,93 conform consensus - en geeft alvast de overstromingsschade in Q3.



Hoezo het betere stuntwerk met (Amerikaanse) rentes in H1? Het daarvoor gevoelige Aegon levert zelfs meer dan prima H1-cijfers af en verhoogt het dividend met één centje meer dan verwacht naar €0,08.



De opening komt ons zoals gezegd bekend voor na weer records op Wall Street. U moet zoeken naar koersen die niet met een nul beginnen, het is nu hooguit crypto. Grootste nieuws is wellicht dat de zogenaamde Chinese crackdown op intussen zo ongeveer het hele bedrijfsleven zo'n vijf jaar gaat duren.

Opgelet, Royal Dutch Shell gaat ex-dividend op opening.



De rentes nog, niet veel te doen vooralsnog.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies:

Ahold Delhaize: naar €25 van €24 (hold) - Berenberg

IMCD: naar €128 van €100 (hold) - Deutsche Bank

ABN Amro: naar €11,50 van €9,30 (hold) - Berenberg

De agenda:

07:00 NN Group - Halfjaarcijfers

07:30 Aegon - Halfjaarcijfers

09:00 Shell - Ex-dividend

07:00 Delivery Hero - Trading update (Dld)

22:00 Disney - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers tweede kwartaal (VS)

08:00 Handelsbalans - Juni (VK)

08:00 Industriële productie - Juni (VK)

08:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (VK)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

11:00 Industriële productie - Juni (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Juli (VS)

00:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

En dan nog even dit

Terugblik, weer records. De 46e all-time high dit jaar voor de S&P 500:

The Dow and S&P 500 hit record highs on Wednesday after data showed that growth in U.S. inflation may have peaked https://t.co/GhXurDY72h pic.twitter.com/GB9FC5NQPb — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2021

Is het zo?

Analysis: Investors renew focus on Fed following signs inflation may have peaked https://t.co/OHEJ6H8fjv pic.twitter.com/J1QBYQTjcZ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2021

Hoezo ICPP-rapport?

Worried about the impact that higher energy prices could have on the global economic recovery, top aides for U.S. President Joe Biden are pressuring OPEC and its oil-producing allies to boost oil output. More: https://t.co/QAErDpKIu9 pic.twitter.com/aEssEZZ5vX — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2021

Ah:

China investors turn to renewables, chips, to avoid regulators' attention https://t.co/Kja64on1mb pic.twitter.com/feG1IupoFA — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2021

Duidelijk, online verzekeren zou nu aan de beurt zijn:

China signaled its push to regulate sweeping parts of the economy, which has jolted markets, will be deep and sustained over the next five years https://t.co/GVR25Gjvgz — Bloomberg Markets (@markets) August 12, 2021

+1,1%

Chinese Tesla rival Nio narrows losses as revenue surges 127% https://t.co/MwETX0SCbm — CNBC (@CNBC) August 12, 2021

-0,7%:

EBay gave a lackluster revenue forecast, suggesting the online marketplace’s growth could slow as people return to pre-pandemic shopping habits https://t.co/nHIWw7rL2C — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2021

China Baowu Steel:

The world’s biggest steelmaker is trialling a new technology that may cut emissions by more than 30% https://t.co/r340WB1gOP — Bloomberg (@business) August 11, 2021

Iets voor u?

Robinhood plans to field questions from individual investors on its earnings call next week through a platform it just purchased https://t.co/tQJdPe36ng — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2021

Veel plezier en succes vandaag.