Slotcall: Inflatiecijfers en de AEX met de hakken over de sloot in de plus

Alweer weet de AEX (+0,1%) zijn weg naar het groen te vinden. Met ruim 775 punten op het bord komt de 800 alsmaar dichterbij. Ook de mid- en smallkappers kwamen vandaag goed mee. Binnen de AMX (+1%) is het ABN Amro dat met een plus van 8,6% op de hoogste trede van het podium mocht stappen.

Wel delft de Nederlandse hoofdindex het onderspit in vergelijking met de Franse (+0,6%) en Duitse (+0,3%) indices. Bij onze oosterburen is de harde stijging van de consumentenprijzen in juli vandaag bevestigd. Op jaarbasis bedraagt de stijging van het algemeen prijspeil 3,8%, waar dit in juni slechts 2,3% was.

Ook kwamen de Verenigde Staten met een inflatiecijfer. Op maandbasis zijn de prijzen in juli zoals verwacht met 0,5% gestegen. Op jaarbasis viel de stijging van de Amerikaanse consumentenprijzen iets hoger uit dan voorspeld: 5,4% waar 5,3% werd verwacht. De markt reageerde lauwtjes op dit cijfer, zo trekt de euro 0,1% aan ten opzichte van de dollar.

Beter dan verwachte cijfers van Ahold

“Ahold (+3,3%) behoort bij opening tot de grootste winnaars van het Damrak. De supermarktketen leverde tweedekwartaalcijfers af die in een brede lijn beter waren dan verwacht”, begint aandelenanalist Niels Koerts zijn analyse van Ahold. De winstgevendheid is goed op peil gebleven en de omzet is op constante valutabasis met 3% gestegen.

De supermarktketen heeft zijn outlook dan ook opgeschroefd. "Het bedrijf gaat voor dit jaar nu uit van een operationele marge van 4,3% (was tenminste 4%) en een groei van de winst per aandeel in the high teens ten opzichte van 2019 (was low- to mid-teen growth)", schrijft Koerts. Hij is echter van mening dat Ahold hierin nog altijd te conservatief is. In de analyse hieronder legt hij u graag uit waarom.

ABN Amro

ABN Amro presenteerde vandaag zijn Q2-cijfers. Deze waren een stuk netter dan de teleurstellende eerstekwartaalcijfers. Net als concurrent ING kon een deel van de getroffen voorzieningen slechte leningen worden teruggedraaid. Het slot-dividend over 2019 van €0,68 p/a wordt uitgekeerd in oktober.

Daarnaast is de bank bezig met de afbouw van zijn zakenbank. ABN Amro rapporteerde dan ook twee kwartaalcijfers: eentje met en eentje zonder de resultaten van de zakenbank. IEX-analist Martin Crum zet de cijfers in zijn analyse hieronder van ABN Amro voor u uiteen.

Aedifica

De waarde van de vastgoedportefeuille van Aedifica (-1,5%) is afgelopen jaar met 16% toegenomen tot €4,4 miljard. De netto intrinsieke waarde per aandeel steeg met 10,8% tot €71,15. “Dit betekent dat de markt momenteel een premie van 70% toekent aan het zorgvastgoedfonds. Deze premie komt niet uit de lucht vallen: rekening houdend met de vergrijzingstrend opereert Aedifica in een markt die op lange termijn zal blijven groeien”, licht Niels Koerts toe in de hieronder te lezen analyse.

Brede markt

De AEX (+0,1%) presteerde vandaag minder goed dan de meeste andere Europese indices.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 2,6% tot 16,4 punten.

De Amerikaanse indices verschillen: S&P 500 (+0,0%), Dow Jones (+0,5%) en de Nasdaq (-0,5%).

De euro stijgt een kleine 0,2% en noteert nu 1,174 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,2%) en zilver (+0,8%) koersen beide in het groen.

Olie: WTI en Brent dalen beide 1,3%

Bitcoin stijgt 2,1%.

Rentes

Op deze zonnige 11 augustus bleef de Nederlandse tienjaarsrente rustig liggen op -0,33%.

Het Damrak:

Uit een analistenconsensus komt naar voren dat NN Group (+0,9%) de eerste helft van 2021 meer kapitaal heeft gegenereerd, maar de sterke solvabiliteit zou wel gedaald zijn. Morgen publiceert de verzekeraar zijn cijfers.

(+0,9%) de eerste helft van 2021 meer kapitaal heeft gegenereerd, maar de sterke solvabiliteit zou wel gedaald zijn. Morgen publiceert de verzekeraar zijn cijfers. UBS heeft zijn koersdoel voor Adyen (-1,2%) aardig opgekrikt. Waar het koersdoel eerst €2.518 was is dit nu met €99 omhoog gegaan naar €2.617 met behoud van een koopadvies.

(-1,2%) aardig opgekrikt. Waar het koersdoel eerst €2.518 was is dit nu met €99 omhoog gegaan naar €2.617 met behoud van een koopadvies. JPMorgan heeft zijn koersdoel voor Galapagos (-0,3%) met €8 verlaagd tot €60.

(-0,3%) met €8 verlaagd tot €60. JDE Peet's (-0,8%) is door Berenberg Bank van de kooplijst gehaald. Het koersdoel is omlaag gegaan van €37,50 naar €32 en gaat nu gepaard met een houdadvies.

(-0,8%) is door Berenberg Bank van de kooplijst gehaald. Het koersdoel is omlaag gegaan van €37,50 naar €32 en gaat nu gepaard met een houdadvies. Gemengde resultaten voor Avantium (-5,2%), zo bleek vandaag uit cijfers van het bedrijf. Hoewel de omzet met 11% steeg, namen de totale inkomsten met €0,8 miljoen af naar €8 miljoen. Doordat de ook de operationele kosten afnamen, bleef het nettoverlies stabiel op €10,9 miljoen.

Adviezen

Ahold Delhaize: naar €27 van €25,40 en houden - UBS

Ahold Delhaize: naar €30 van €27,50 en kopen - Bank Degroof

Adyen: naar €2.617 van €2.518 en kopen - UBS

CTP: koopadvies met een koersdoel van €18 - ING

Avantium: naar €7,50 van €9 en kopen - Bank Degroof

ABN Amro: naar €10,75 van €10,50 en kopen - KBC Securities

Galapagos: naar €60 van €68 en houden - JPMorgan Cazenove

ING: verkoopadvies afgegeven - Baader Bank

JDE Peet's: naar €32 van €37,50 en verlaagd naar houden - Berenberg Bank

