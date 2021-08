Over olie, benzineprijs, Kwartje van Kok, inflatie en taxes

Deze mooie, lange plaatjes - want de eerste oliecrisis is van eind 1973 - wil ik u niet onthouden. Want wie staat er niet met een lang gezicht te tanken?

En dan de benzineprijs gecorrigeerd voor inflatie: pic.twitter.com/NjnWw0vUHd — Datagraver (@Datagraver) August 11, 2021

Uhm, valt het mee of tegen?

Tot slot een grafiek met het deel van het bedrag voor benzine dat naar de overheid gaat (accijns, toeslagen, btw). Dit is niet helemaal zuiver omdat bedrijven btw ook terug krijgen. Dus niet alle btw komt 1-op-1 bij de overheid. pic.twitter.com/dYjwxpLqb4 — Datagraver (@Datagraver) August 11, 2021

Resteert mij nog alleen de olieprijs zelf te geven, langer gaan mijn plaatjes helaas niet terug. Het beeld is wel duidelijk. Olie en andere grondstoffen zijn geen belegging, naar mijn bescheiden mening. Ze kennen alleen een prijs en scheppen geen waarde (het zijn ook dode dingen), waardoor u geen vermogen opbouwt.

U kunt er bij tijd en wijle prachtig in handelen - met als hoogtepunt het West-Texas Light Intermediate dieptepunt vorig jaar op minus $40 - maar het spul kan ook jaren niks doen. U beurt dan geen dividend of rente, ofwel het is dan dood geld. U moet het altijd puur van prijsactie hebben.



En wat als er geen prijsactie is? Dat kan zelfs decennia duren. Uit 2012, graag een update Goldman Sachs! Dit is het allerlangste plaatje dat dit bewijst. Dit beeld is vanaf dat er een olieprijs is vlak na de eerste vondst in de VS, dat weer vlak voor het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog was.

Dat laatste is voor iedereen die denkt dat vroeger altijd alles beter was. Nou ja, geen Kwartje van Kok, dat wel. Puntje voor u. Dat is inderdaad werkelijk een schoonheid van een voorbeeld van een eeuwigdurende tijdelijke maatregel.