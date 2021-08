Hoe duizelig bent u voorbeurs, fraai Ahold en nog heel veel meer

De AEX indicatie +0,05%. Als het er nog staat. maar goed, u bent wel een enorme kniesoor als u hier op let.

Hoe snel, hoe ver, hoe hoog reikt de rally wel niet? Die AEX-stand op het bord: wie knijpt zichzelf niet af en toe in de arm? Ja, roept u gerust weer bubbel, kunstmatig, centrale banken, de krach kan iedere moment komen, maar besef wel dat short of zijlijn al sinds 2009 een strategie is die erg tegen u in liep.

En het regent outlook-verhogingen. Vandaag weer. Mooie cijfers zijn er namelijk van AholdDelhaize, vooral margeverbetering. Q2 omzet en winst zijn ongeveer inde prik, maar - ka ching! - de outlook gaat omhoog. Niet te duur fonds, vind ik, veel aandeelhouders-return, maar de koers is niet vooruit te branden.

En Mr. Market heeft zelden, maar krijgt wel altijd gelijk.

De Q2's van ABN Amro zijn op eerste gezicht wisselend. Meer winst dan verwacht, rentemarge onder druk, meer geld vrijval €79 miljoen uit stroppenpot, hogere fees en dividend 2019 moet ik oktober uw kant opkomen.

Aedifica heeft geloof ik ook mooie cijfers (ik heb ze nog niet echt gezien) Avantium heeft ook Q2's, CTP meldt zich ook al met haar rapportage en Coinbase deed gisteravond +0,8% op meevallende Q2's. De opening dan, álles en iedereen blijven dicht bij huis. Zelfs crypto.

Hier zijn de rentes met weer stiekem oplopende VS. Het neergaande trendje is denk ik nog niet gebroken, maar blijf opletten. Iedere keer als een Fed-functionaris het woord taperen laat vallen, komt er bij wijze van weer een basispuntje bij. En huilt er natuurlijk ook ergens een lief baby hertje, maar dit terzijde.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Niet blazen.

08:06 Bevestiging harde stijging Duitse consumentenprijzen in juli

08:02 Ahold Delhaize verhoogt outlook voor marge en winst per aandeel

07:58 Aedifica boekt meer winst

07:30 Positieve trend Thyssenkrupp houdt aan

07:28 Avantium boekt gemengde cijfers

07:19 Weer winst voor ABN Amro, dividenduitkering hervat

06:59 Bijna 204 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:57 Europese beurzen openen vrijwel onveranderd

10 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

10 aug Wall Street sluit verdeeld

10 aug Olieprijs stijgt

10 aug Infrastructuurplan stuwt Wall Street

10 aug Europese beurzen sluiten hoger

10 aug AEX blijft stijgen

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Aedifica - Halfjaarcijfers

07:00 ABN AMRO - Halfjaarcijfers

07:00 Ahold Delhaize - Halfjaarcijfers

00:00 Avantium - Halfjaarcijfers

00:00 CTP - Halfjaarcijfers

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers derde kwartaal (Dld)

22:00 eBay - Cijfers tweede kwartaal (VS)

08:00 Inflatie - Juli def. (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

Dow, S&P 500 close at records as U.S. infrastructure bill clears Senate https://t.co/YNEMHrZeWM pic.twitter.com/uDrQGUm6AN — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2021

Héhé:

On @Breakingviews: The U.S. Senate okayed a $1 trillion infrastructure plan with bipartisan backing. Democrats now want even more spending on schools and the environment; without it, the economy may be held back, @richardbeales1 says https://t.co/wZpgSz9exW pic.twitter.com/qxzU8cUHwa — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2021

Stock picks:

Analysis: Investors look under the radar for winners from U.S. infrastructure bill https://t.co/WwAQJyI0lh pic.twitter.com/ngTielPe8J — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2021

Karaoke ook al en nu drank, het wachten is op ballenbakken?

Moutai shares dipping after China's anti-corruption watchdog called for companies to reduce business drinking following the sexual assault scandal at Alibaba. https://t.co/exj49ngjpC pic.twitter.com/BeCPOWetG8 — Tracy Alloway (@tracyalloway) August 11, 2021

Coinbase nog even:

Coinbase profits surge following volatile stretch of cryptocurrency trading https://t.co/XO5kThZjtH — CNBC (@CNBC) August 10, 2021

Spoorwegen, daar startte de Dow Jones ooit mee. De tech van toen.

WATCH: Canadian Pacific Railway challenges Canadian National Railway with a $27 billion bid for Kansas City Southern https://t.co/HqqenY8RbH pic.twitter.com/x4410XHL5K — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2021

Wat?! Nou, op deze manier zitten kantoren zo weer vol.

WATCH: Google employees could experience pay cuts if they switch to working from home permanently, according to a company pay calculator seen by @Reuters https://t.co/EiLcfJ5yyQ pic.twitter.com/BGmbZKJ0nQ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2021

Van +6% naar -6%: ondanks een rrronkende CEO, want hij weet dat AMC het van rrronken en niet van fundamentals moet hebben.

AMC is hoping the box office reaches $5.2 billion, here's why that's a big ask https://t.co/YG0qiIYbhL — CNBC (@CNBC) August 10, 2021

Crypto has to climb a wall of warning monetary authorities:

#Bitcoin is roaring back — and so are the predictions that the price will hit $100,000 https://t.co/zLFSydv2rP — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2021

Of is het deze wall?

#ECB balance sheet tops €8tn level for the first time as Lagarde keeps printing press rumbling. Total Assets have risen by another €22.3bn on QE to hit fresh ATH at €8,009.7bn. ECB balance sheet is now equal to 78% of Eurozone GDP vs Fed's 36%, BoE's 39% and BoJ's 133%. pic.twitter.com/WvN5JwoU2B — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 10, 2021

Veel plezier en succes vandaag.