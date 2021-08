Slotcall: Een groen Damrak met een onbegrijpelijke stijger

De AEX (+0,4%) sluit weer eens in het groen, evenals de kleintjes in de AScX (+0,8%). De midkappers in de AMX (+0,1%) blijven wel wat achter. Met de Nederlandse hoofdindex presteerden we ook beter dan de Fransen en de Duitsers die beide 0,2% in de plus staan.

Over Duitsland gesproken, de Duitse ZEW-index is flink gedaald. De index toont aan hoe experts de huidige en toekomstige economische situatie inschatten.. In juli gaf de index nog een prima 63,3 weer, maar dit is in augustus tot slechts 40,4 gezakt. Ver beneden de verwachte 57,5. Een fikse tegenvaller dus.

Onbegrijpelijke koersstijging Fastned

Fastned staat vandaag 5,3% hoger. Onbegrijpelijk voor aandelenanalist Niels Koerts, die de kwartaalcijfers van het bedrijf onder de loep nam. Na een teleurstellend eerste kwartaal steeg de omzet in Q2 op jaarbasis wel met 141% tot €2,4 miljoen, maar daar staat een flink verlies tegenover.

“Voor een groeibedrijf is het niet problematisch dat de marges in het begin wat onder druk staan. Fastned maakt het echter wel heel erg bont. Op een omzet van €4,4 miljoen in het eerste halfjaar bedraagt het onderliggende verlies €7,7 miljoen. In andere woorden: het verlies is bijna twee keer zo groot als de omzet”, aldus Koerts. “Bij een bedrijf met een beperkte omzet, hoge verliesmarge en een twijfelachtig verdienmodel hoort geen market cap van €1 miljard”, schrijft hij enigszins verontwaardigd in de hieronder te lezen analyse.

Nokia

De koers van Nokia (-0,9%) is het afgelopen half jaar met ruim de helft toegenomen. Sterker nog, alleen al afgelopen maand laat de grafiek een klim van 12,7% zien. Volledig terecht, vindt aandelenanalist Niels Koerts. Sinds Pekka Lundmark de taak van CEO op zich heeft genomen is volgens de analist een turnaround te zien bij Nokia. De cijfers van Nokia zijn dan ook om door een ringetje te halen. “Iets dat we in het verleden niet vaak hebben kunnen zeggen”, schrijft Koerts.

Niels Koerts werd – net als Nokia zelf – vooral verrast door de winstgevendheid. De aangepaste winst per aandeel is met maar liefst 50% aangedikt tot €0,09. Omdat ook Nokia hier niet op rekende verhoogt het de outlook voor de operationele marge. Lees Koerts’ hele analyse hieronder.

Brede markt

De AEX (+0,4%) presteerde vandaag beter dan de meeste andere Europese indices.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 0,5%. De index noteert nu 16,6 punten.

De Amerikaanse indices verschillen: S&P 500 (+0,2%), Dow Jones (+0,4%) en de Nasdaq (-0,4%).

De euro daalt met 0,2% en noteert nu 1,172 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-0,2%) blijven beide redelijk dicht bij huis.

Olie: WTI (+2,5%) en Brent (+2,3%) klimmen beide omhoog.

Bitcoin daalt 0,9%.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente gaat weer eens met één basispuntje omlaag. De rente staat daarmee op -0,35%.

Het Damrak:

Uit een analistenconsensus die Ahold Delhaize (+0,3%) samenstelde komt naar voren dat de keten in Q2 van dit jaar vermoedelijk minder omzet heeft geboekt dan een jaar eerder.

(+0,3%) samenstelde komt naar voren dat de keten in Q2 van dit jaar vermoedelijk minder omzet heeft geboekt dan een jaar eerder. De koers van Corbion (-1,4%) ging vanochtend met zo’n 10% zuidwaarts na tegenvallende ebitda-marges. Eenmaal van de schrik bekomen leken beleggers langzaam weer meer te willen betalen voor een stukje Corbion en de koers herstelde zich redelijk goed. Ook aandelenanalist Martin Crum heeft eens even goed gekeken naar de cijfers. “Onderliggend waren de trends, los van een inderdaad ondermaatse Ebitda-marge van 15%, redelijk sterk. Zo klom de omzet nominaal met 'slechts' 4,8% maar op autonome basis was er sprake van een plus van 15,5%.”

(-1,4%) ging vanochtend met zo’n 10% zuidwaarts na tegenvallende ebitda-marges. Eenmaal van de schrik bekomen leken beleggers langzaam weer meer te willen betalen voor een stukje Corbion en de koers herstelde zich redelijk goed. Ook aandelenanalist Martin Crum heeft eens even goed gekeken naar de cijfers. “Onderliggend waren de trends, los van een inderdaad ondermaatse Ebitda-marge van 15%, redelijk sterk. Zo klom de omzet nominaal met 'slechts' 4,8% maar op autonome basis was er sprake van een plus van 15,5%.” ABN Amro (+0,0%) komt morgen met Q2-cijfer. De verwachting is dat de bank weer winst heeft geboekt, na Q1 van dit jaar met een verlies van €54 miljoen te hebben afgesloten.

(+0,0%) komt morgen met Q2-cijfer. De verwachting is dat de bank weer winst heeft geboekt, na Q1 van dit jaar met een verlies van €54 miljoen te hebben afgesloten. Met een omzetstijging van 67% heeft OCI (+1,8%) een topkwartaal achter de rug. “Dat was niet verrassend”, schrijft aandelenanalist Martin Crum. “Wel verrassend is dat het concern zelf verwacht dat de uiterst gunstige marktomstandigheden in ieder geval (nog) aanhouden en verdere prijsstijgingen mogelijk zijn.”

(+1,8%) een topkwartaal achter de rug. “Dat was niet verrassend”, schrijft aandelenanalist Martin Crum. “Wel verrassend is dat het concern zelf verwacht dat de uiterst gunstige marktomstandigheden in ieder geval (nog) aanhouden en verdere prijsstijgingen mogelijk zijn.” Berenberg heeft zijn koersdoel voor Vastned (-0,6%) met €2 verhoogd tot €27 met behoud van een houdavies.

(-0,6%) met €2 verhoogd tot €27 met behoud van een houdavies. Hunter Douglas (+2,4%) kwam vandaag met puike cijfers. In de eerste helft van dit jaar steeg de omzet met bijna 44% op jaarbasis. Dit was vooral te danken aan de hogere volumes.

Adviezen

Intertrust: naar €12,15 van €12,30 en verkopen - HSBC

PostNL: naar €4,75 van €4,65 en houden - IEX

Just Eat Takeaway: naar €108 van €107 en houden - JPMorgan Cazenove

Corbion: naar €50 van €54 en kopen - Bank Degroof

Vastned: naar €27 van €25 en houden - Berenberg Bank

Galapagos: naar €64 van €87 en houden - RBC Capital

