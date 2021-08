Beleggen en dat eeuwige waarschuwen. Nee, dan gokken...

Waar (semi-)overheidsorganisaties u enerzijds waarschuwen tegen beleggen, moedigen ze aan de andere kant u aan te gokken. Rijken die beleggen en nog rijker worden en armen die gokken en nog armer worden om het even heel zwart-wit te zeggen: inkomensongelijkheid mag u ook gericht overheidsbeleid noemen.

Want de Nederlandse staat vindt personal finance niet nodig als verplicht vak op de middelbare school. De toezichthouders vinden het weer niet nodig om beleggen te specificeren. Want er is echt wel een verschil tussen uw leven lang in dividendaandelen zitten, of even een middagje met hefbomen in crypto aan het gokken slaan.

Wat Marcel Tak zegt.

De AFM, het Nibud, Nomura; veel partijen waarschuwen beleggers. Niet nodig, zegt Marcel Tak. "Wees niet bang, niet hebzuchtig maar altijd alert."

https://t.co/5N5eSGnQ2v pic.twitter.com/F9XTweU0lc — IEXProfs (@IEXProfs) August 10, 2021

Op 23 augustus interviewt IEX AFM-directeur Laura van Geest en wij beloven kritische vragen. Laat maar horen als u die ook hebt. Tot slot nog even deze tweet, want ik kan er dus niet bij dat onze overheid dit plugt en er dik aan verdient en altijd waarschuwt voor beleggen.