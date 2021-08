Slotcall: AEX verpulvert recordstand

Wat-een-markt, beleggers weten niet van ophouden en tillen de AEX naar een nieuwe recordslotstand van 771,80, de zoveelste dit jaar. We zijn de tel inmiddels echt kwijtgeraakt.

Een stijging van 'slechts' een half procent lijkt bescheiden, maar het telt wel aan. Toch een stuk attractiever dan de half procent 'boeterente' die dreigend boven uw spaargeld hangt: de banken leggen de lat steeds lager.

We kunnen het bekende riedeltje nog eens afdraaien over ultralage rentes, quantitative easing, thuis zittende werknemers met tijd en geld over: er zijn tal van redenen waarom de beurs niet stuk lijkt te kunnen. Een heel belangrijke variabele verdient aparte vermelding: de bedrijfsresultaten zijn (meestentijds) om door een ringetje te halen.

De AEX laat de meeste overige beurzen opnieuw de hielen zien. De Amsterdamse graadmeter doet het in internationaal verband helemaal niet slecht, mede dankzij onze chippers ASML, ASMI en Besi. Nu Shell nog en ook Prosus heeft nog wel wat goed te maken dit jaar.

IEX in Actie: Rabo-lobby opnieuw succesvol !

Veel Nederlandse beleggers in de 6,5% Rabobank Certificaten hebben met spanning zitten wachten op nadere berichtgeving van de Rabobank over het verdere verloop van de uitkeringen op de certificaten.

Voor al die beleggers hebben wij goed nieuws. De Rabobank heeft alsnog het verzoek van IEX gehonoreerd en keert de achterstallige vergoedingen aan het eind van dit jaar alsnog uit. De volledige brief vindt u hier.



PostNL

Onze favoriete post- en pakketbezorger PostNL kwam vanochtend met prima cijfers door maar die werden toch wat koeltjes ontvangen door de markt. Dat terwijl het concern opnieuw de outlook voor geheel 2021 verhoogde.

De Beleggersdesk dook in de cijfers en kwam tot de volgende analyse.

Bristol-Myers Squibb (BMS)

De vraag waar vele beleggers nu mee worstelen: in welk aandeel kan nu nog worden geïnvesteerd nu de beurzen dagelijks records aan elkaar rijgen. Welnu, farmaceut BMS is een heus waarde-aandeel met flink wat (29%) opwaarts potentieel, zo blijkt uit een grondige analyse van de Beleggersdesk.

Wall Street

De grote Amerikaanse indices blijven de eerste uren van de handel dicht bij huis. Er is weliswaar toenemende M&A activiteit waar te nemen, maar beleggers zijn niet helemaal gerust op de goede afloop van de Delta-variant.

Nieuwe lockdowns, niet te hopen, vallen niet geheel uit te sluiten en dat kan de krachtige economische boom lelijk in de wielen rijden. De Nasdaq sprokkelt er 0,1% bij, de Dow Jones en S&P500 leveren enkele tienden van een procent in.

Amerika gaat de komende jaren met geld smijten als het aan de Democraten ligt. Er is een plan ingediend om flink te investeren in schone energie, belastingvoordelen voor bedrijven die meehelpen aan de energietransitie en er wordt geld vrijgemaakt voor onder meer een ander immigratiebeleid. Dat terwijl de overheidstekorten in de VS al gierend uit de klauwen zijn gelopen.

Rentes

U moet zich wel heel erg vervelen als u nog dagelijks naar het renteplaatje kijkt...





Bron: Reuters

Brede markt

De AEX wint een half procent en sluit op een nieuwe atm



wint een half procent en sluit op een nieuwe atm Wall Street doet het kalm aan met marginale plussen en minnen



doet het kalm aan met marginale plussen en minnen De euro versus de dollar : hardnekkig rond de 1,175



versus de : hardnekkig rond de 1,175 De VIX geeft op een stand van 17 geen reden tot zorg



geeft op een stand van 17 geen reden tot zorg Goud en zilver dalen eveneens op tapering angst



en dalen eveneens op tapering angst Olie : WTI en Brent verliezen terrein: virusangst, klimaatzorgen, Fed tapering



: WTI en Brent verliezen terrein: virusangst, klimaatzorgen, Fed tapering Bitcoin voor slechts 1 btc ($45,8K) koopt u inmiddels een erg leuke auto (géén advies)



Het Damrak



ASMI (+ 1,7%) presteert koersmatig vandaag beter dan die twee andere chippers

(+ 1,7%) presteert koersmatig vandaag beter dan die twee andere chippers Prosus (+ 3,7%) is, mede dankzij enkele koopadviezen, het herstelpad ingeslagen

(+ 3,7%) is, mede dankzij enkele koopadviezen, het herstelpad ingeslagen Just Eat Takeaway (- 1,3%) ziet enkele rivalen aan elkaar snuffelen

(- 1,3%) ziet enkele rivalen aan elkaar snuffelen Shell (- 0,8%) krijgt een tikje als gevolg van stevig dalende olieprijzen, maar de schade valt nog mee

(- 0,8%) krijgt een tikje als gevolg van stevig dalende olieprijzen, maar de schade valt nog mee OCI (+ 0,05%) blijft er ondanks sterke cijfers zwak bij liggen: morgen een analyse van de Beleggersdesk

(+ 0,05%) blijft er ondanks sterke cijfers zwak bij liggen: morgen een analyse van de Beleggersdesk Fagron (+ 3%) wordt beloond voor redelijke cijfers, de analyse van de Beleggersdesk vindt u hier.

(+ 3%) wordt beloond voor redelijke cijfers, de analyse van de Beleggersdesk vindt u hier. ForFarmers (+ 2,5%) komt vrijdag met zijn halfjaarcijfers langs

(+ 2,5%) komt vrijdag met zijn halfjaarcijfers langs PostNL (- 3%) krijgt geen beloning voor de opwaarts bijgestelde outlook



(- 3%) krijgt geen beloning voor de opwaarts bijgestelde outlook Op de lokale markt glijdt Core Lab (- 3%) op dalende olieprijzen



Adviezen

Galapagos: naar €56 van €73 en houden - Jefferies

KBC naar €83 van €80 en kopen - Jefferies

ING Groep: naar €14 van €12,50 en kopen - Berenberg

IMCD: naar €145 van €100 en naar houden van kopen - Berenberg

Wolters Kluwer: naar €92 van €71 en houden - Berenberg

ING Groep: naar €13 van €11 en kopen - RBC Capital

Galapagos: naar €50 van €110 en naar houden van kopen - Deutsche Bank

ING Groep: naar €12,70 van €12,40 en kopen - JPMorgan

ING Groep naar €14 van €12 en kopen - Credit Suisse

IN Groep: naar €14,50 van €14, 30 en kopen - BofA ML

PostNL: naar €5,50 van €5 en kopen - Jefferies

AB InBev naar €57 van €62 en houden - Morgan Stanley

Prosus: naar €104 van €117,50 en kopen - Bank Degroof

ING Groep naar €12,50 van €12 en kopen - UBS

ING Groep naar €14,10 van €13,60 en kopen - Kepler Cheuvreux

Agenda

10 augustus Event



00:00 Japanse beurs gesloten (Jap)

04:00 Consumenten- en producentenprijzen - Juli (Chi)

07:00 Corbion - Halfjaarcijfers

07:00 Fastned - Halfjaarcijfers

08:00 Handelsbalans - Juni (Dld)

08:00 Hunter Douglas - Halfjaarcijfers

13:00 BioNTech - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Tyson Foods - Cijfers derde kwartaal (VS)

16:00 Vacatures - Juni (VS)