Energietransitie kan het zilverwitte autometaal palladium de kop kostenPim Brasser 13 aug 18:28In het kortHet metaal palladium wordt veel gebruikt in katalysatoren van benzineauto's.Mede door strengere milieueisen verdrievoudigde de palladiumprijs.De opmars kan de laatste zijn, door concurrentie van platinum en elektrische auto's.Genoeg metalen lijken dankzij de energietransitie een gouden toekomst tegemoet te gaan: neem kobalt (batterijen), aluminium (zonnepanelen), en staal en koper (windmolens), die in de grondstoffencrisis al op recordhoogtes staan. Dat geldt ook voor het zilverwitte metaal palladium, het broertje van platinum. Met als verschil dat de overgang naar groene energie palladium naar verwachting juist de das om zal doen. Als zijn concurrerende broertje platinum dat zelfs niet al eerder doet.Palladium wordt voornamelijk gebruikt in katalysatoren, onderdelen van auto's die uitlaatgassen van benzinemotors filteren. Door strengere milieueisen van overheden kende de populariteit van palladium de laatste jaren nauwelijks grenzen. Daar kwam nog bij dat dieselauto's, waarin platinum wordt gebruikt, minder populair werden na het sjoemeldieselschandaal rond Volkswagen.De voornamelijk Russische en Zuid-Afrikaanse palladiumdelvers hadden ook nog eens moeite om de productie op te schalen. Resultaat was dat de prijs van het metaal sinds midden 2018 ruim verdrievoudigde, naar een record van bijna $3000 voor een troyounce (31,1 gram). Daarmee is palladium veel duurder dan platinum (rond de $1000) en ook dan goud (onder de $1800).Maar de opmars van palladium is gestokt, in ieder geval de laatste maanden. De prijs is teruggevallen richting de $2600. Dat hoeft nog niet meteen het verval in te luiden: zakenbank UBS verwacht volgens persbureau Bloomberg dit jaar een herstel terug naar $2900, mede door meer autoproductie. Citigroup zei half juli zelfs binnen drie maanden een stijging naar $3200 per troyounce te verwachten.Concurrentie van platinum en elektrische auto'sHet is de iets langere termijn van over een paar jaar waar beleggers, mijnbouwbedrijven en fabrikanten op bedacht moeten zijn. Het Duitse chemieconcern BASF heeft een techniek voor de productie van katalysatoren ontwikkeld, waarmee palladium deels kan worden vervangen door het momenteel veel goedkopere platinum. Dat zal palladium steeds meer gaan merken, naarmate de techniek volgend jaar en in 2023 in meer en meer auto's zal worden gebruikt.Nog een paar jaar later is het de bedoeling dat de overgang naar elektrisch rijden serieuze vormen heeft aangenomen. Dat is zelfs levensgevaarlijk voor de palladiummarkt. Elektrische auto's produceren geen uitlaatgassen die gezuiverd moeten worden met een katalysator. Vorig jaar was iets meer dan 4% van de verkochte auto's elektrisch, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance. Over negen jaar zal dat naar schatting rond een derde liggen.Mogelijk wordt de teloorgang van palladium al eerder ingezet. Over vier jaar is 16% van de verkochte auto's al elektrisch, wat volgens analisten van BloombergNEF de vraag naar palladium al flink kan raken. De huidige ongekende opmars van palladium kan zomaar eens de laatste geweest zijn.Lees het volledige artikel: fd.nl/beurs/1408110/energietransitie-...